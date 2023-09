Quasi un chilo di hashish a Forio d’Ischia | arrestato incensurato

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 17 settembre 2023)unditrovato a. La scoperta grazie ad un controllo alla circolazione stradaleunditrovato a. I carabinieri dell’aliquota operativa di Ischia hannoper detenzione di droga a fini di spaccio un 18ennedi. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Durante un controllo alla circolazione, i militari hanno trovato il giovane in possesso di un piccolo involucro contenente 2,4 grammi die 340 euro in contante. Hanno così esteso la perquisizione anche alla sua abitazione. In camera da letto, i militari ...