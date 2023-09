Pusher e guardaspalle armato fermati e arrestati a in Valle Caudina

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuello di ieri doveva essere un tranquillo sabato sera per un Carabiniere che al termine del servizio si è fermato a sorseggiare un caffè in un Bar nei pressi di piazza La Garde, punto di riferimento anche per la movida giovanile, quando la sua attenzione ricade sul comportamento di due giovani ed in particolare sul marsupio da uno di questi indossato che appare notevolmente pesante, al punto che l’uomo spesso è costretto a risistemarlo. Il militare, insospettito dall’atteggiamento dei due, si allontana e senza allarmare le persone presenti in piazza, chiama il 112 e chiede l’intervento dei suoi colleghi. In men che non si dica interviene sul posto una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montesarchio che bloccano i due uomini, un 53enne del posto ed un 40enne originario del napoletano. A seguito di perquisizione personale i ...