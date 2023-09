Psg | Sergio Rico | “Voglio tornare con la squadra prima della fine della stagione”

Leggi su sportface

(Di domenica 17 settembre 2023) In coma per quasi un mese dopo un incidente a cavallo everato per 80 giorni. Per il portiere del Psg,è il momento di avvicinarsi alla normalità e, a poche settimane dal ritorno a casa, lo spagnolo è tornato a rilasciare un’intervista ai canali ufficialisocietà parigina. “Il processo di recupero procede abbastanza bene – ha raccontato dalla sua abitazione di Siviglia, dove nei giorni scorsi ha ricevuto anche una visita di Nasser Al Khelaifi -. Anche se non sono ancora stato dimesso dal punto di vista medico, hanno deciso di mandarmi a casa per laparte del recupero. Sono felice di essere qui con la mia famiglia, con Alba e con i miei amici. Ogni giorno mi sento meglio e più forte”, ha spiegatoche ha le idee ...