PSG | Sergio Rico dopo l’infortunio | «Con di tornare già quest’anno»

(Di domenica 17 settembre 2023) Le parole di, portiere del PSG che sta recuperando dal brutto incidente dello scorso maggio a cavallo Procede spedita la riabilitazione di, portiere spagnolo del PSG vittima qualche mese fa di un brutto incidente a cavallo. Il calciatore,aver superato il momento più difficile, ha parlato a Marca del suo recupero. Di seguito le sue parole. «Il processo di recupero sta andando abbastanza bene. Sono molto felice di poter essere qui con la mia famiglia, con mia moglie e i miei amici. Ogni giorno sono più forte e migliore. Non ho avuto problemi di memoria, mirdavo di tutta la mia famiglia e dei miei amici. Il primo pensiero è stato per il calcio ed è anche la prima domanda che ho fatto al dottore. Era naturale che la prima cosa a cui pensassi fosse ...

Sergio Rico concedeu, este domingo, às plataformas oficiais do Paris Saint-Germain, aquela que foi a primeira entrevista desde o grave acidente ocorrido a 28 de maio, quando caiu ao andar de cavalo, ...