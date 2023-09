Probabili formazioni Frosinone-Sassuolo | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

(Di domenica 17 settembre 2023) Quest’oggisi affronteranno per la quarta giornata della Serie A 2023-2024: le due squadre si sfideranno dalle ore 15.00 allo stadio Benito Stirpe diper il turno di questo fine settimana, il primo dopo la sosta per le nazionali, in un match da seguire con attenzione vista l’indole offensiva di entrambe le. Ilcambierà pochi elementi rispetto alle precedenti uscite: Eusebio Di Francesco si affiderà a Turati per la porta, difesa a quattro composta da Oyono, Monterisi, Romagnoli e Marchizza. A centrocampo si sentirà l’assenza di Harroui: al suo posto dentro Mazzitelli, il quale farà reparto con Barrenechea e Gelli, mentre in attacco spazio a Soulè e Baez, i quali supporteranno l’unica punta Cheddira. La squadra di Alessio Dionisi confermerà quasi tutta ...

di Novara - Trento NOVARA (4 - 3 - 1 - 2): Desjardins; Migliardi, Khailoti, Bonaccorsi, Bonaccorsi; Calcagni, Speranza, Ranieri; Gerardini; Donadio, Scappini. Allenatore: ...EVERTON (4 - 5 - 1): Pickford, Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Young, McNeil, Onana, Gueye, Doucourè, Danjuma, Beto. Allenatore: Sean Dyche ARSENAL (4 - 3 - 3): Ramsdale, ...Alle 18, in un "Franchi" colmo di tifosi e di passione, i gigliati sfidano i nerazzurri bergamaschiLedi Frosinone - Sassuolo FROSINONE (4 - 3 - 3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Cheddira, Caso. SASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1): ...

Separate da un punto in classifica, Cagliari e Udinese si affronteranno oggi, domenica 17 settembre, nel lunch match delle 12.30. Il match, visibile sia su Sky che su DAZN, mette di fronte due squadre ...+ Mister Ranieri ha scelto i ventiquattro rossoblù per la gara contro l’Udinese, in programma domenica (ore 12.30) all’Unipol Domus (i biglietti). Prima convocazione stagionale per Marco Mancosu e ...Firenze, 17 settembre 2023 – Bocciati a San Siro contro l’Inter (anche se il ritmo della squadra di Simone Inzaghi è travolgente contro ogni avversaria, come dimostra il derby) dopo la sosta per le ...