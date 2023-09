Probabili formazioni Fiorentina-Atalanta | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023) La Serie A 2023/2024 prosegue spedita dopo aver rispettato un periodo di stop di due settimane per favorire le gare delle Nazionali sparse per il mondo. Adesso però, la massima serie italiana, è pronta a scendere nuovamente in campo e già nella giornata di ieri ha regalato tantissime emozioni. A partire da Juvenths-Lazio con i bianconeri in grado di stendere gli avversari per 3-1, passando per il derby di Milano stravinto dall’Inter: manita al Milan, 5-1, e dominio assoluto. Pareggio del Napoli in serata con il Genoa. Ma oggi, domenica 17 settembre non mancherà lo spettacolo e, alle 18.00, ladi Vincenzo Italiano si scontrerà con l’di Gian Piero Gasperini. Un match entusiasmante almeno sulla carta, con due squadre che sanno regalare emozioni. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. ...