Prima Pagina IN Edicola | strapotere Inter! Milan asfaltato

(Di domenica 17 settembre 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Show nerazzurro,5-1. Inter power. Inzaghi primo a punteggio pieno: a segno Micki (2). Thuram, Calhangolu e Frattesi. Inutile il lampo di Leao. TUTTOSPORTnerazzurro: 5-1, Inzaghi a punteggio pieno. Inter da paura. Incubo. Mkhitaryan (doppietta) e Thuram sontuosi, a segno anche Calhanoglu (rigore) e Frattesi. Pioli 5 KO di fila nel derby. Dirigenti negli spogliatoi a ...

Lui, arrossendo tira fuori una rivista, "Bang!" che mostra in copertina a tuttauna donna ... Vincanoquel fatidico punto che ancora a loro manca. Forza Matteo, pensaci tu. Senza farci ...Inassoluta, la pellicola vuole essere sturmento per far continuare a vivere la memoria del ...una delle più grandi attrici del '900 e assieme ai fratelli Eduardo e Peppino ha scritto una......per la produzione di barche di metallo" mi dice Amen mentre mi osserva commentare la... Passano più di sei oreche inizino le operazione di imbarco, alcune persone si sentono male per il ...... invece, solo 2.40 penalità per un fuori tempo (21°; 34.90) Ritiratodel cross il quinto ... TV " clicca QUI , e sul sito www.greventing.com , nelladedicata all'Europeo " clicca QUI .

PRIMA PAGINA - Il Mattino: “Brutto Napoli, così non va” Tutto Napoli

Prima pagina Tuttosport: “Tutti con voi” Pianeta Milan

"Big Dusan", l'edizione odierna di Tuttosport dedica la prima pagina alla vittoria della Juventus e in particolare alla doppietta di Vlahovic. Il titolo "Inter da paura - Incubo Milan" riprende invece ...La prima pagina del noto quotidiano si sofferma sui temi più caldi del momento relativi al calcio italiano e non solo."Brutto Napoli, così non va" si legge sulla prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. Il commento è relativo alla gara di Marassi col Napoli che pareggia 2-2 contro il Genoa.