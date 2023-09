Preolimpico volley femminile 2023 | Mazzanti | “Importante recuperare le forze”

(Di domenica 17 settembre 2023) Davide, ct dell’Italiadi, ha commentato la vittoria ai danni della Slovenia nella seconda partita del: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro in termini di attenzione. Bisogna farci scivolare addosso le imprecisioni ed essere bravi a riconoscere i nostri punti di forza. In ogni set abbiamo commesso errori che rischiavano di toglierci il ritmo. La consapevolezza del nostro potenziale deve essere alla base del nostro gioco perché succederà contro tutte le avversarie di avere qualche passaggio a vuoto. Adesso è fondamentalelee poi pensare alla doppia sfida contro Thailandia e Colombia“. Ha poi parlato anche Francesca Villani: “Fondamentale proseguire il lavoro cominciato contro la Corea del Sud. Sfidavamo una ...

Seconda vittoria dell'Italia femminile di pallavolo al torneo di qualificazione olimpica in corso in Polonia. All'Atlas Arena di Lodz, le azzurre hanno battuto 3 - 0 (25 - 15; 25 - 15; 25 - 17) la ......risultato) aldi Lodz superando in scioltezza la Slovenia di Bonitta . Vittoria mai in discussione, se si eccettua un piccolo momento a vuoto nel terzo set. La nazionale azzurra di...Seconda vittoria in due partite per l' Italia , che prosegue nel migliore dei modi il torneodifemminile 2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo la vittoria all'esordio contro la Corea del Sud, hanno ...

Le Azzurre ottengono il secondo successo consecutivo a Lodz dopo quello netto sulla Corea del Sud. Prossimo impegno il 19 settembre contro la Thailandia ...match valido per la seconda giornata del torneo di preolimpico di volley femminile 2023. A Lodz (Polonia), le azzurre sono chiamate a strappare un pass per le prossime Olimpiadi in un contesto assai ...