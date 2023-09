Premier League | l’Arsenal batte l’Everton | solo pari per il Chelsea

(Di domenica 17 settembre 2023)fatica, ma superacon la rete di Trossard. Pareggio senza reti invece per ilcon il Bournemouth Insono scese in campo oggi Arsenal e. I primi a scendere in campo sono stati i Blues, che non sono andati oltre allo 0-0 con il Bournemouth. I Gunners faticano controinvece, ma riescono a ottenere i tre punti grazie alla rete di Trossard.così riesce a rimanere sulla scia del Manchester City, portandosi a 2 punti dalla squadra di Guardiola, apunti con il Tottenham e il Liverpool.

L'Arsenal, quarto nel campionato inglese, ha tenuto il passo delle prime vincendo, seppur a fatica, sul campo dello sfortunato Everton (1-0), che non batteva a Goodison Park dal 2017. (ANSA) ...Everton - Arsenal highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Premier League. I Gunners portano avanti la striscia di imbattibilità ...