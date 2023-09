Premier League | Chelsea a secco | 0-0 con il Bournemouth L'Arsenal rimane in scia del Manchester City

Terza sconfitta nelle prime cinque gare diper il Manchester United di Ten Hag . I Red Devils sono caduti nel pomeriggio di ieri anche contro il Brighton di De Zerbi , corsaro all' Old Trafford con un convincente 3 - 1. Il ...Il Chelsea continua a non ingranata e, nel match contro il Bournemouth valevole per la quinta giornata di2023/2024 , non va oltre uno scialbo pareggio a reti bianche. La compagine allenata da Mauricio Pochettino, nonostante ripetuti tentativi di sbloccare la contesa, non riesce a sfondare ...Commenta per primo Guai a parlare di Cenerentola, il Brighton ora è una certezza dellae molto lo deve a Roberto De Zerbi . Era il 17 settembre 2022, un anno fa l'ex tecnico di Sassuolo e Shakhtar Donetsk firmava il contratto con i Seagulls (un giorno più tardi l'annuncio ...

