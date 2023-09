Potenza-Monopoli oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 17 settembre 2023) Ecco le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la terza giornata del campionato italiano di. I padroni di casa vogliono centrare la loro prima vittoria in questa torneo e sperano di farlo davanti al pubblico di casa. I biancoverdi, dal loro canto, affrontano una trasferta molto ostica ma hanno le carte in regola per provare a portare a casa l’intera posta in palio. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

LE PARTITE Domenica 17 settembre Avellino - Foggia: ore 20.45 Casertana - Benevento: ore 20.45 Catania - Picerno: ore 20.45: ore 20.45 Turris - Sorrento: ore 20.45 Virtus ...Serie C girone C: fra le partite in programma oggi per la terza giornata Avellino - Foggia,e Virtus Francavilla Fontana - Crotone. Non si gioca Taranto - Acr Messina, rinviata a ......Lione - Le Havre (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 257) Catania - Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) Avellino - Foggia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 252)(...Vicenza - Lumezzane Legnago Salus - Virtu Verona Novara - Trento 20.45 Avellino - Foggia Casertana - Benevento Catania - PicernoTurris - Sorrento Virtus Francavilla - Crotone ...

Monopoli, i convocati per il match contro il Potenza BariToday

Serie C, le probabili formazioni di Potenza-Monopoli BariToday

Inizio alle 15 allo stadio Brianteo. Serie C girone C: fra le partite in programma oggi per la terza giornata Avellino-Foggia, Potenza-Monopoli e Virtus Francavilla Fontana-Crotone. Serie D girone H: ...Diretta streaming su Now Tv e Sky Go Ore 20.45 Potenza-Monopoli – Diretta tv su Sky Sport 253, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go Ore 20.45 Virtus Francavilla-Crotone – Diretta tv su Sky Sport 254, ...Prima trasferta stagionale per il Monopoli ( in attesa di recuperare quella del 27 settembre contro la Casertana) che affronterà domani alle ore 20.45 il Potenza dell'ex ...