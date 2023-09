Post Genoa-Napoli | in autogrill succede l’impensabile | il gesto di un tifoso azzurro è da brividi

(Di domenica 17 settembre 2023) Il giornalista di DAZN, Orazio Accomando, ci ha parlato di unbellissimo nelpartita di. In un contesto in cuiè spesso al centro delle notizie per episodi controversi, ogni tanto accade qualcosa che offre una luce positiva che fa onore alla città. E’ importante ricordare come esistano di tanto in tanto numerosi individui che contribuiscano a valorizzare la storia millenaria di questa splendida città. E così è stato alla fine della partita tra, conclusasi con un pareggio (2-2). L’episodio di ‘genuina’ bellezza dopo la sfida traUndelsi è reso protagonista con unbellissimo al termine della partita. ...

... il centrocampista delingaggiato a titolo temporaneo dalla Reggiana tra mille polemiche per ...fatto che il radiocronista Rai Nicola Zanarini durante Tutto il calcio minuto per minuto (nel...Notizie Calcio Napoli - Bellissimo episodio ieri dopo il match di Marassi raccontato da Orazio Accomando , collega di DAZN, sul proprio profilo Twitter: "- Napoli. Mi fermo in autogrill per un panino. Trovo tifosi di entrambe le squadre. Il ragazzo davanti a me, con la maglia di Osimhen, chiede alla cassiera se i tre tifosi delal ...... con il suo Napoli , ieri è riuscito a strappare solo un pareggio alal Marassi I quotidiani ... A parte Kvara, lo hai visto Raspadori nelpartita Ed Elmas seduto dopo essere stato sostituito...

Genoa-Napoli, Garcia: "Male per 60', luce arrivata dalla panchina. Sono due punti persi" Sky Sport

Napoli, Garcia già a processo: la spiegazione della brutta prova col Genoa e le parole sulla Champions Virgilio Sport

Il giornalista di DAZN, Orazio Accomando, ci ha parlato di un gesto bellissimo nel post partita di Genoa-Napoli. In un contesto in cui Napoli è spesso al centro delle notizie per episodi controversi, ...Al fischio finale della sfida tra Genoa e Napoli, match conclusosi con il punteggio di 2-2, c'è stato un gran bel gesto da parte di un tifoso azzurro. Orazio Accomando, giornalista, ha pubblicizzato l ...