Pontida | Salvini ricorda i militanti che non ci sono più Magliette con scritta | ' Blocco navale subito'

Matteoè arrivato aper il tradizionale raduno della Lega che da 30 anni viene organizzato sul pratone a due passi dalla stazione del paesino della Bergamasca e dove poco fa è arriverà anche ...buonae viva la Lega", l'augurio dialla folla radunata sul pratone. Un video - omaggio per i militanti scomparsi ha aperto intanto l'evento della Lega. Tra le persone ricordate ...I sindaci leghisti chiedono di fermare l'invasione e auspicano il ritorno di 'Matteoal Viminale'. La loro voce si alza dal prato didove sta per iniziare il 35esimo raduno del Carroccio. 'E' stato dimostrato che l'unico modo per difendere l'Italia è avere Matteo ...

Migranti, le voci dei sindaci leghisti a Pontida - Video Adnkronos

Salvini: 'Meloni a Lampedusa e io a Pontida è lo stesso obiettivo' Agenzia ANSA

Subito dopo parleranno i ministri, mentre chiuderanno Marine Le Pen e Matteo Salvini. Luca Toccalini (Coordinatore Federale Lega Giovani) a #Pontida23: “La sinistra negli ultimi anni ha cancellato ...Questo tributo è stato reso davanti all'”albero della vita,” piantato nel pratone di Pontida, dove sono state mostrate foto ... mentre a chiudere l’evento saranno Marine Le Pen e Matteo Salvini. Fino ...