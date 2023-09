Pontida | patto Salvini-Le Pen per “cambiare l’Europa”

Pranzo pomeridiano per Marine Le Pen e Matteo Salvini dopo il comizio sul palco di. Il segretario della Lega e la leader del Rassemblement National si sono seduti intorno alle 15 insieme ai rispettivi staff e a Francesca Verdini, compagna di Salvini. Salvini ha stappato una ...Per Renzi occorre un 'grandesociale', un 'grandesui salari con il presupposto che gli ...che fa Chiama Ursula von der Leyen a Lampedusa nello stesso orario in cui Le Pen parla a. ...... rivendichiamo a ogni livello che ildi stabilità escluda dal conteggio gli investimenti". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo al raduno della Lega a. "Come ...

Pontida, Giorgetti: per il debito pagheremo 14 miliardi di interessi. «Gli investimenti siano ... Il Sole 24 ORE

Pontida. Giorgetti, ogni mattina mi alzo con un debito sulle spalle ... Agenpress

I volti di Matteo Salvini e Marine Le Pen sono stampati sulla t-shirt che indossa Silvana Cogliati, gagliarda milanese, ottantasei anni, da trentaquattro nella Lega: "Sono venuta per la Le Pen. E' un ...Alla fine, il popolo leghista ha applaudito. Non tutti avrebbero voluto sul palco Marine Le Pen, ma Salvini ha fatto il gesto risolutivo: aderendo alla "dichiarazione dei popoli e delle nazioni" prese ...