Pontida | militanti chiedono blocco navale Spunta la maglia ‘cedere Lampedusa all’Africa’

(Di domenica 17 settembre 2023) Pratone diviso su Le Pen e Ponte sullo Stretto (dalle inviate Alice Bellincioni e Antonietta Ferrante) – “subito!!”, “fermiamo gli sbarchi”, fino allaprovocatoria: “Cedereall’Africa”. Fermare l’immigrazione è la richiesta che più si alza dal ‘pratone’ di, in attesa dell’inizio della manifestazione che avrà come ospite Marine Le Pen. Sulla leader del Rassemblement National idella Lega si dividono: c’è chi con una battuta sull’aspetto fisico – “da giovane era bella” – evita di darne un giudizio politico e chi invece plaude a “una grande donna, una grande lottatrice, con cui abbiamo tantissime cose in comune”. A dirlo è Livio Ghidelli, venditore ambulante brianzolo, iscritto alla Lega dal 1986. Per l’edizione 2023 del raduno di ...

Sulla leader del Rassemblement National i della Lega chiedono blocco navale. Spunta la maglia 'cedere Lampedusa all'Africa' Lega, oggi che prima dell'inizio della manifestazione ha girato per il pratone, scattando selfie con i. 'Che sia una bellissima giornata. Grazie a voi per esserci. buona e viva la Lega'

Il pratone di Pontida accoglie migliaia di militanti e sostenitori della Lega per la giornata conclusiva del tradizionale raduno annuale del Carroccio. Tra i tanti interventi che si sono succeduti sul ...Un lungo applauso e poi i selfie hanno salutato l'arrivo di Matteo Salvini a Pontida, sul pratone dove è in corso l'evento della Lega. Alcune migliaia di ...