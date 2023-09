Pontida | Le Pen | Ue ha bisogno della Lega Salvini | Uniti con Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023)(Bergamo) (Adnkronos) - Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, è salita sul palco diinsieme al segretarioMatteo: "È un'alleata ma soprattutto un'amica nei momenti di vittoria e difficoltà, e non abbiamo mai cambiato opinione", le parole usate daprima di lasciarle la parola. "Siamo tutti impegnati, voi in Italia e noi in Francia, nella stessa lotta, per le nostre libertà, per i nostri popoli. So amici italiani quanto teniate alle vostre libertà e so quanto teniate alla libertà delle nazioni, questo attaccamento alla libertà che vi caratterizza vi fa onore", spiega Le Pen, che in vista delle prossime europee, sottolinea come "l'Europa ha". "Sappiate, amici ...