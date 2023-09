Pontida | in migliaia al raduno leghista | ' Subito il blocco navale e l' autonomia'

La7.it - Matteo Salvini è arrivato aper il tradizionale raduno della Lega che da 30 anni viene organizzato sul pratone a due passi dalla stazione del paesino della Bergamasca e dove poco fa ...... sull'isola siciliana che da una settimana deve fare in conti con l'emergenza migranti ,... e dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ), che arriva nel giorno in cui ala Lega di ...Giorgia fa finta di non essere adirata per l'invito di Marine Le Pen a. Antonio Tajani è ... diventato "obtorto collo" il confine d'Europa, i profughi che vi approdano sono. Più che la ...

Pontida, al via sul pratone la kermesse della Lega - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Pontida, tutto pronto per il raduno della Lega. Salvini: “Marine Le ... IL GIORNO

La leader del del Rassemblement National è attesa sul palco del raduno annuale leghista per parlare dei temi europei e dell'immigrazione ...(LaPresse) Un lungo applauso e poi i selfie hanno salutato l'arrivo di Matteo Salvini a Pontida, sul pratone dove è in corso l'evento della Lega. Alcune migliaia di ...