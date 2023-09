Pontida | è il giorno di Marine Le Pen

Leggi su notizie

(Di domenica 17 settembre 2023) Tutto pronto a, raduno consueto della Lega. Sul palco oggi attesa e annunciata ospite, insieme al leader Matteo Salvini, ancheLe Pen Tutto pronto aper il tradizionale raduno leghista. I militanti hanno cominciato ad affollare il prato nelle valli bergamasche. Dal palco – una struttura 50 per 12 metri, con fondale blu, bianco e giallo e lo slogan ‘A difesa delle liberta’. In Italia e in Europa’ – parleranno sindaci, governatori, capigruppo e ministri leghisti, prima diLe Pen e Matteo Salvini. Nei gazebo allestiti sul ‘sacro prato’ in vendita i prodotti locali di tutte le regioni d’Italia., è ildi Salvini-Le Pen, foto AnsaNel gazebo calabrese alcuni militanti con la t-shirt ‘Si Ponte’ distribuiscono formaggi e salumi. In diversi banchetti ...