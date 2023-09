Pontida | bagno di folla per Matteo Salvini

(Di domenica 17 settembre 2023)diperche poco dopo le 10.30 di domenica 17 settembre si affaccia al parco del pratone die scende a salutare gli oltre 15mila militanti che hanno raggiunto con auto e pullman, più di 200, la storica kermesse del partito. Tanti abbracci, strette di mano, selfie e un saluto particolare ai tantissimi giovani che, armati di bandiere, hanno deciso di raggiungere il comune bergamasco per ascoltare i big del Carroccio, con in testa proprio il loro leader.

