Pontida 2023 | Salvini | “Sarà una giornata di libertà”

(Di domenica 17 settembre 2023) ROMA – “Da ieri e questa mattina presto sono in viaggio pullman da tutta Italia, direzione! Ci vediamo tra poco, per unadi. Avanti tutta!”. Così il leader della Lega, Matteo, che parla di “centinaia di ragazzi già presenti a, e altri in arrivo, da tutta Italia. La bella gioventù!”. L'articolo L'Opinionista.

La7.it - Matteo Salvini è arrivato aper il tradizionale raduno della Lega che da 30 anni viene organizzato sul pratone a due passi dalla stazione del paesino della Bergamasca e dove poco fa ...All'interno la DIRETTA VIDEO - La leader del Rassemblement NationaL sul palco insieme con Salvini: 'È un'alleata ma soprattutto un' amica nei momenti di vittoria e difficoltà, e non abbiamo mai ...... ma noi andiamo avanti lo stesso e per ottobrela riforma sarà in aula al Senato. Questo significa che il 2024 sarà l'anno dell'autonomia e io vado avanti'. vedi anche, Salvini: "Le Pen ...

Pontida 2023, gli interventi sul palco del raduno della Lega: atteso il finale con Salvini e Le Pen Il Fatto Quotidiano

AGI - La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, esprime sostegno pieno alla Lega e mette in guardia l'Italia e l'Europa dalla "ondata migratoria oggi organizzata". Intervenendo al raduno di ...Pomtida (Bergamo), 17 set. (Adnkronos) - "Per me è la 35esima Pontida, per me è la giornata dell'orgoglio, chi non ricorda il passato sarà senza futuro e io non dimentico. Sono orgoglioso di essere mi ...