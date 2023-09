Politano è improvvisamente risorto dopo l’infortunio in Nazionale Secolo XIX

(Di domenica 17 settembre 2023)in, scrive ilXIX il quotidiano genovese: Due a zero e Ferraris in delirio, Genoa che controlla la partita e Napoli che annaspa. Garcia si aggrappa ai cambi e infatti a pareggiare i conti sono Raspadori e, quest ultimoche gli aveva consentito di saltare la seconda gara con la. Sul tiro di Raspadori, poi, Martinez, si fa un po sorprendere, anche se la botta è violenta e improvvisa. Anche nelle pagelle napoliste Ilaria Puglia sottolinea il recupero lampo dell’esterno del Napoli. “si scalda in modo insistente a ...

...palle perse " 6 'si scalda in modo insistente a bordo campo', annunciano i telecronisti. E la domanda esplode improvvisa: 'Ma non era infortunato'. Invece Matteo,guarito, ...... 75' Lindstrom per; 84' Simeone per Zielinski). Ma non c'era più niente da fare. Il Napoli si èperduto, tradito dalla voglia di buttarsi avanti. La Lazio ha saputo aspettare ...... deve essere pronto a fronteggiare un avversarioin salute. Sarri giocherà col suo ... Pare resti fuori Raspadori (esterno destro). Sarebbe una rinuncia che prefigura difficoltà ...

Garcia trova un pareggio quasi insperato grazie ai cambi e all'orgoglio dei campioni d'Italia. Il paradosso è che avrebbe potuto anche vincere nel finale.Pericolo scampato. Il Napoli esce indenne dalla trasferta di Genova ma… quanta paura! Sotto di due reti (Bani e Retegui) dopo 75 minuti di rara inconsistenza, la squadra di Garcia ...