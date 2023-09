“Podistica Internazionale San Lorenzo” | mercoledì la presentazione della 61ª edizione

(Di domenica 17 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto20 settembre 2023, alle ore 10.00, presso l’Aula Consiliare “Sabato Martelli Castaldi” del Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni (SA), si terrà la conferenza stampa di61ªSan” – Trofeo Armando Di Mauro, in programma domenica 24 settembre 2023 a Cava de’ Tirreni con partenza ed arrivo nella frazione San. Atleti di spessore, testimonial prestigiosi e grandi novità nel percorso caratterizzeranno questa attesissimastorica manifestazionemetelliana. Al termine del programma agonistico si svolgerà la “ricca” cerimonia ...

... si parte la mattina con la settima 'Cipolla di Cannara in Corsa', corsasu strada di 11 ...16.30 ci sarà anche un momento suggestivo grazie alla presenza dell'artista di fama...Info: www.facebook.com/conivip.odv La 14esima edizione di Cheese, manifestazione... 6, sarà la nuova volta della "Maratoma", la garacompetitiva e passeggiata ludico motoria. ...... si parte la mattina con la settima 'Cipolla di Cannara in Corsa', corsasu strada di 11 ...16.30 ci sarà anche un momento suggestivo grazie alla presenza dell'artista di fama...

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Vigili del Fuoco

Domani a Napola (Erice) il Convegno “ATLETICA TUTTA LA VITA” Sicilia Running

PORDENONE - Salutata dalle luci del tramonto, la 42esima edizione del Giro Podistico Internazionale Città di Pordenone ha arricchito ulteriormente una domenica già stracolma di grandi eventi podistici ...Ricco il programma dell'evento in calendario per domenica 17 settembre: si inizierà venerdì 15 con la Salita del Castello; sabato 16 le gare non competitive, domenica la "nuova" StraUdine ...