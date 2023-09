In Cdm si punta ad alzare l'asticella massima a un anno e mezzo, che è il limitealto ... l'obiettivo del governo è quello di ampliare la disponibilità dei posti nei, arrivando a poter disporre ...Un ampliamento dei posti e deinon ha mai modificato di una virgola l'efficacia dei rimpatri, che da tempo sono sempre quelli: si fanno dai 4.500 ai 5mila allontanamenti l'anno, non di, e ...Ma se proprio non resiste, lo invitiamo ad impegnarsi nuovamente a costituire unnella nostra ... Adesso non vuoleimpegnarsi perché c'è un Governo di un altro colore oppure perché altrimenti ...

Più Cpr, stretta su minori e espulsioni: tutte le nuove misure sui migranti Il Sole 24 ORE