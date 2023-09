Pilota delle Frecce Tricolori sotto shock | ' Ho dovuto lanciarmi per salvarmi | non ho visto l' auto di

(Di domenica 17 settembre 2023) Torino - Oscar Del Dò, ilal comando dell'aereo Pony 4coinvolto nell'incidente di Torino, ancora, si rammarica profondamente per la tragica morte della piccola Laura, una bambina di 5 anni che era nell'colpita dall'aereo. Pur avendo fatto tutto il possibile per evitare la tragedia, Del Dò è tormentato dai sensi di colpa. Ha dichiarato: "Ho tenuto il controllo dell'aereo fino a quando ho potuto, poi hoaltrimenti sarei precipitato con l'aereo." Queste parole riportate da La Stampa mostrano il profondo dolore e la disperazione che ilsta provando dopo l'incidente. L'incidente si è verificato durante un'esercitazione presso l'Aeroclub di Torino in ...

... aveva condiviso la sua esperienza di ingresso nella squadraFrecce Tricolori. 'Era il mio sogno nel cassetto,' aveva raccontato il. 'Così ho partecipato alle selezioni e ho avuto la ...... in cui si sentirebbe illanciare l'allarme al capo squadra: "Problema al motore, bird strike ", ossia "scontro con gli uccelli". Inoltre, nelle fasi in cui si è svolta l'azioneFrecce ...In un incontro gli studenti dell'istituto tecnico Malignani di Udine, ilda ex allievo ... Ora sto effettuando l'addestramento e, dal primo maggio, farà parteFrecce a tutti gli effetti". ...

Come è avvenuto l'incidente delle Frecce Tricolori a Torino L'incidente si è verificato solo sei secondi dopo il decollo del velivolo, pilotato dal giovane ed esperto pilota militare Oscar Del Dò.