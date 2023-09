Pierpaolo Pretelli supporta Giulia Salemi che debutta a La Vita in Diretta

Giulia Salemi è stata "allontanata" dal Grande Fratello per "colpa" diQuesta è l'indiscrezione emersa in queste ore su Dagospia tramite le chicche di gossip di Ivan Rota. Giulia Salemi 'cacciata' dal Grande Fratello Vip per 'colpa' di...Secondo le indiscrezioni trapelate da Dagospia , sembra che la sua uscita dal ruolo di volto sociale del Grande Fratello sia stata influenzata dalla sua relazione con: ' Pare che ......dietro il defenestramento di Salemi L'indiscrezione Nella motivazione che avrebbe portato al defenestramento di Giulia Salemi dal Grande Fratello rientrerebbe anche il fidanzato. ...

Giulia Salemi debutta a La Vita in Diretta, Pierpaolo Pretelli la supporta da casa Fanpage.it

Retroscena sull'addio di Giulia Salemi al Grande Fratello: la causa sarebbe il fidanzato Pierpaolo Novella 2000

Giulia Salemi ha debuttato come opinionista del programma La Vita in Diretta di Alberto Matano. L’influencer sarà una presenza fissa nelle quattro puntate in onda il sabato pomeriggio, per commentare ...Giulia Salemi "cacciata" dal Grande Fratello Vip per "colpa" di Pierpaolo Pretelli Spunta una strana indiscrezione: ecco cosa dice.