Pescara – Arezzo | sfortuna e segnali importanti in vista dell’Olbia

(Di domenica 17 settembre 2023) Due minuti da incubo, tra il decimo e il dodicesimo, ci hanno fatto temere che la partita potesse finire in goleada a favore del. Ma i delfini adriatici si sono sgonfiati pian piano e quando l’, nel secondo tempo, li ha raggiunti con due bei gol (sì, anche l’autorete pescarese è stato un bel gol per come costruito e provocato…), tutto è apparso giusto. Anche dopo aver subito il terzo colpo dal, l’ha reagito da par suo e sfiorato più volte (ma veramente sfiorato, come dice lo stesso Zeman, allenatore di casa) il nuovo pareggio. Alla fine il risultato di parità sarebbe stato più normale, a detta di tutti, ma il calcio è così… Così come? Ed ecco le note dolenti: se prendi gol da squadra di categoria inferiore (succedeva anche in serie D) parti con l’handicap e contro le migliori non puoi ...