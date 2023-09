Perché “Stati Uniti contro Google” può essere il processo del Secolo

(Di domenica 17 settembre 2023) Martedì 12 settembre è iniziato unche potrebbe cambiare le dinamiche e i paradigmi del mercato digitale. Tra circa dieci settimane, infatti, un giudice stabilirà seha abusato della sua posizione dominante nell’ecosistema dei motori di ricerca. Non si tratta di un’azione legale di un singolo, ma la denuncia – in seguito a un’istruttoria aperta nel 2019 dall’Antitrust americano – da parte del Dipartimento di Giustizia USA. Per questo motivo la causarischia di rappresentare una svolta per tutte le aziende Big Tech.puòla causa delL’accusa è piuttosto semplice: attraverso pratiche commerciali scorrette ...

A Lampedusa, il confine di tutti glinon solo il nostro, gli hotspot non hanno più un piccolo ... Così, il peso è tutto sulle nostre spallela polemica non si placa. Anzi raddoppia. Matteo ...Pur da indipendenti, ad oggi non abbiamo avuto modo di collaborare con imprese localitroppo ... che ritornano nei varid'animo del protagonista. Quali sono le regole fondamentali per ...... durante il dibattito tutti i ministri sono"super - costruttivi", ma le distanze su come assicurare tecnicamente un trattamento di favore a determinati tipi di investimenti rimane,per ...Quasi come per dire che gliUniti, alla fine dei conti, hanno fatto di peggio e quindi non ... La malafede di questa narrazione è evidente, nel ricordare il golpe di Pinochet in Cile nel ...

Sciopero delle auto: perché rischia il posto anche chi non protesta Avvenire