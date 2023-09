Perché sempre più persone sotto i 50 anni si ammalano di tumore

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 17 settembre 2023) Negli ultimi tre decenni c’è stato un aumento di quasi l’80% delle diagnosi di tumori tra gli individui di età inferiore a 50, ha rivelato un nuovo studio, pubblicato sulla rivista BMJ Oncology. Quest’ultimo espone l’allarmante aumento dei casi di cancro a esordio precoce,lineando la necessità di ulteriori indagini e misure preventive. Lo studio in questione comprende dati provenienti da 204 paesi e ha analizzato 29 tipi di cancro approfondendo nuovi casi, decessi, implicazioni sulla salute e fattori di rischio per i soggetti di età compresa tra 14 e 49. Nel dettaglio, sono stati misurati i cambiamenti tra il 1990 e il 2019. Tra il 1990 e il 2019, l’incidenza globale del cancro a esordio precoce è passata da 1,82 milioni di casi all’incredibile cifra di 3,26 milioni. Il tasso di mortalità per gli adulti tra i 40, i 30 o ...