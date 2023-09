Perché Sainz ha ricordato il Villeneuve di Jarama ' 81

Il successo dia Singapore ha ricordato momenti storici della Formula 1: nbsp;l'esperto di aspetti tecnici Craig Scarbourough ha detto: 'La gestione del passo di Carlos e della Ferrari mi ricorda la vittoria ...... è un peccatoavrebbe meritato molto di più. Il pilota è devastato in un momento del genere, e gli starò accanto '. La gioia del podio La vittoria di Carlose il 4° posto di Charles ...Non era la situazione idealemi trovavo dietro Carlos, ma toccava a me fare un giro migliore ...: "Sono sicuro di aver reso felici tutti i Tifosi e tutta l'Italia" Guarda anche GP Singapore ...

F1 oggi, Sainz dopo il trionfo a Singapore: “Ecco perché ho dato il ... Quotidiano Sportivo