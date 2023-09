Perché la quarta giornata di Serie A non finisce oggi? Chi gioca il Monday Night | calendario | programma partite | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023) Il quarto turno dellaA 2023/2024 non termina. Il massimo campionato italiano è pronto a continuare a regalare emozioni. Nelladi ieri, sabato 16 settembre, Juventus e Lazio hanno aperto le danze dopo due settimane di stop per favorire le gare delle Nazionali. Il calcio a livello di club nella Penisola è dunque ritornato, per regalare emozioni ai propri supporters. E se ieri i bianconeri hanno vinto per 3-1 contro i biancocelesti, l’Inter ha schiacciato il Milan per 5- 1 e il Napoli ha pareggiato per 2-2 contro il Genoa, anchee domani laA non si fermerà. A partire dalle ore 12.30 della data odierna, il Cagliari, se la vedrà con l’Udinese. Alle 15.00 il Monza accoglierà all’U-Power Stadium il Lecce di Roberto D’Aversa mentre allo stesso orario ma sul campo dello Stirpe, ...