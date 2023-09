“Pensi mai all’Impero Romano?” “Tutti i giorni | più volte al giorno” | la nuova “ossessione” nata su TikTok | ecco di cosa si tratta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023) Ne stanno parlando diverse testate straniere – dal Daily Mail al Washington Post – e allora perché non parlarne anche noi? Sidi un trend, di un fenomeno che si sta sviluppando in questisue che vede come protagonista l’Impero. Sì, avete capito bene. E i numeri sono pazzeschi. Per intenderci: l’hashtag #romanempire conta 1bilione di visualizzazioni nel momento in cui scriviamo. Come riportato da People, tutto è nato circa un mese fa. Ovvero quando l’utente svedese Arthur Hulu, noto online come rievocatore dell’antica Roma con tanto di nickname scelto ad hoc – Gaius Flavius -, ha pubblicato un video reel che ha quasi raggiunto 2 milioni di visualizzazioni. Nel filmato in questione, Hulu ha scritto: “Signore, molte di voi non si rendono conto di quanto spesso gli uomini pensano ...