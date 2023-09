Pavard torta scambiata per ciliegina | effetto Inzaghi sulla nuova Inter

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 settembre 2023)non può ancora festeggiare il suo esordio in maglia, che non ha ancora indossato per scelta (ma non per colpa) di. Il difensore francese dopo il Derby di Milano entrerà ufficialmente nelle rotazioni nerazzurre per prendersi la scena prevista. Quella che, poi, merita PERCEZIONE ERRATA – Nella migliore delle ipotesi Benjaminmetterà insieme “solo” 34 presenze nella sua prima stagione in Serie A Made in Italy. Arrivando a 40 totali con 6 apparizioni in UEFA Champions League e qualcosa in più grazie alla Coppa Italia e alla Supercoppa Italiana a cavallo tra fine 2023 e inizio 2024. No, non è un gioco basato sulle previsioni. Solo una constatazione. Nelle prime quattro uscite stagionali delladi Simone...