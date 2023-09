Paura Casoria | esplode bombola di gas | un ferito

(Di domenica 17 settembre 2023) Questa mattina i carabinieri della compagnia die i vigili de fuoco sono intervenuti in via Padre Ludovico da46 per l’esplosione di unadi gas in un’abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l’esplosione sarebbe conseguenza di una fuga di gas. Nell’abitazione un 53enne originario L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

