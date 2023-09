Patagonia | Simone Bozzelli | Sento che una storia è giusta quando esplora ciò che è in ombra

(Di domenica 17 settembre 2023) Il giovanissimoci racconta la genesi di, primo vero lungometraggio ambientato nel mondo dei rave in Abruzzo. Il 28enneci presenta(qui la nostra recensione),dell'eccentrico rapporto ai confini tra amicizia e amore che lega gli outsider Yuri e Agostino. Il film, uscito il 14 settembre con Vision Distribution, è l'opera prima di un cineasta giovanissimo, ma già molto attivo nel mondo del corto e del videoclip. Sua è la regia del chiacchierato video dei Maneskin I Wanna Be Your Slave, ma stavoltaha messo il suo stile già riconoscibile al servizio di unavera e propria nata dalle sue esperienze. "Le mie idee partono sempre da persone e mondi che …

Il giovanissimo Simone Bozzelli ci racconta la genesi di Patagonia, primo vero lungometraggio ambientato nel mondo dei rave in Abruzzo.La recensione di Patagonia, il film diretto da Simone Bozzelli, uscito al cinema il 14 settembre, distribuito da Vision Distribution.