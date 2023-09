(Di domenica 17 settembre 2023) Marco, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al derby Inter-, vinto dai nerazzurri

contro Pioli, Leao contro Lautaro: chi sarà il condottiero verso la seconda stella ore 20:... Orazio Accomando Studio dalle 20 in Tutti Bravi dal Divano: Marco Russo, Marco, Valon ...Ha una foto in cucina cone Immobile. Quali altri giocatori hanno voluto imparare a cucinare... Che rapporto aveva con" È come un figlio. Anche se non ha rispettato una promessa. Mi ...... rilasciata per la sezione Heroes a Marco, suo compagno di squadra per cinque anni in ... Poi nei giorni successivi il mister Simonemi ha detto che non se l'aspettava da me. C'era ...

Parolo: “Inzaghi ha fatto ‘copia e incolla’ di come ha affrontato il Milan” Pianeta Milan

Lulic: "Pioli padre, Inzaghi fratello", Parolo: "Si fa trascinare, lo vedo ... Radio Rossonera

Milan umiliato dall’Inter: arriva il parere controcorrente di Marco Parolo (LaPresse) – MilanLive.it Stefano Pioli perde ancora una volta il confronto con Simone Inzaghi. Un netto 5 a 1 che non lascia ...Parolo non vuole dare giudizi affrettati sull’Inter. Le quattro vittorie e i cinque gol rifilati al Milan non bastano e la stagione è ancora lunga. Ecco come la pensa l’ex calciatore intervenuto su Da ...