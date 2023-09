Parco Caprotti | l’artista Sophie Ko interpreta il Padiglione del tè

Leggi su bergamonews

(Di domenica 17 settembre 2023) Bergamo. Torna Contemporary Locus, la manifestazione che abita con l’arte contemporanea luoghi dismessi e segreti del territorio. Il luogo scelto per la quindicesima edizione, in programma dal 16 settembre al 5 novembre 2023, è il, un giardino romantico di particolare rilievo per storia e botanica incastonato nei borghi antichi di Bergamo Bassa. In un contesto di rilievo artistico e naturalistico di scenografica nostalgia romantica, il– riaperto con orari più ampi in anni recenti ma sconosciuto ai più – e il suo piccolodel Tè – oggi senza funzione e in una condizione di parziale dismissione – sollecitano lo sviluppo di esperienze artistiche aperte alla convivenza sociale e ambientale per un progetto di rigenerazione urbana che rifletta sull’evolversi del nostro rapporto con gli spazi ...