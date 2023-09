Paraguay | Barros Schelotto esonerato dalla nazionale | pronto un altro argentino

Si tratta di Daniel Garnero , attuale allenatore della Libertad de Asuncion, leader del campionato di chiusura del. Dovrà far meglio diSchelotto che in 17 partite ha centrato 4 ...... Daniel Garnero, attuale allenatore della Libertad de Asuncion, leader del campionato di chiusura delSchelotto ha guidato la squadra paraguaiana per 17 partite, con 4 vittorie, 4 ...Ilvuole tornare ad assaporare l'aria di Mondiale che gli manca dal 2010 quando arrivò ... A guidare la squadra ci sarà una vecchia stella del calcio Argentino: GuillermoSchelotto. ...

Calcio: esonerato il ct del Paraguay Barros Schelotto Agenzia ANSA

Paraguay-Perù Streaming Gratis: dove vedere le qualificazioni ai ... Footballnews24.it

ROMA - Guillermo Barros Schelotto non è più il ct della nazionale del Paraguay. Il tecnico argentino, che in passato ha allenato tra gli altri anche il Palermo, è stato esonerato dopo lo 0-0 in casa c ...A cinco días de culminada la primera doble fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, el Mellizo Guillermo Barros Schelotto se ...