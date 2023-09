Papa Francesco | “Perdonare è condizione fondamentale per chi è cristiano”

(Di domenica 17 settembre 2023) Città del Vaticano – “non è una buona azione che si può fare o meno: è unaper chi è”. Affacciato su una piazza San Pietro gremita da 20mila fedeli,sprona pellegrini e credenti a non restare inermi o a portare rancore ma, seguendo l’esempio di Gesù, asempre. L’odierna pagina del Vangelo, infatti, narra della celebre risposta che Cristo dà a Pietro che gli domanda “Quante volte dovròal mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?”. La risposta la conosciamo tutti: “Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette”. Gli dice, spiega il, “che quando si perdona non si calcola, che è benetutto e sempre! ...

