Pamela Prati pronta per Tale e Quale | “Le critiche di Malgioglio?”

Leggi su biccy

(Di domenica 17 settembre 2023) Venerdì 22 settembre tornaShow e nel cast quest’anno c’è anche. La diva per l’occasione ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni e si è dettaanche ai giudizi taglienti di Cristiano. “Credo che Carlo mi abbia scelto per la mia caparbietà e la mia storia artistica. Se ho paura di imitare qualche artista? Non c’è un personaggio che ho paura di imitare perché amo tutti gli artisti. Cristianoe le sue? Già me lo immagino con la sua pungente e sottile ironia. Spero di non essere un bersaglio facile”. Prepariamo i pop corn. Proprio un anno fa aShow Cristianoha lanciato una shade alla star del ...