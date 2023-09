Palermomania | Ascoli | Mancuso e il gol che nasconde una partita da sonnifero

Ma anche con la speranza di far tornare il sorriso a quel Brunori che proprio adaveva recitato il ruolo di protagonista : rete del vantaggio, rigore sbagliato sul pari, rete decisiva sul ...Sarà utile capire come gli uomini di Corini reagiranno ad un avversario di valore, ad esempio l'in trasferta dopo la sosta. Ma una gara del genere permette di soffermarsi su alcuni aspetti, ...Ma anche con la speranza di far tornare il sorriso a quel Brunori che proprio adaveva recitato il ruolo di protagonista : rete del vantaggio, rigore sbagliato sul pari, rete decisiva sul ...

Palermomania: Ascoli, Brunori e le insidie di una trasferta ingannevole Calciomercato.com

Palermomania: prova di forza contro la Feralpisalò, Brunori unica ... Calciomercato.com

Dici Ascoli e pensi a Carletto Mazzone. Ai record, alla doppietta di Brunori, all'errore di Rizzoli quando muoveva i suoi primi passi da arbitro. Ve lo ricordate quel 7 gennaio 2001, no Rosanero in v ...