Paleari | “Non volevo andare via | mi sento un leader silenzioso”

(Di domenica 17 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Seconda gara senza subire reti per il Benevento. Alberto, nonostante un pareggio che lascia un po’ di amaro in bocca, ha potuto festeggiare contro la Casertana il secondo clean sheet stagionale. L’estremo difensore giallorosso ha parlato nel post partita della sfida del “Pinto“. Pareggio – Ci può stare che venga considerato un punto giusto. Non avevamo visto nulla della Casertana, l’abbiamo studiata in video e abbiamo adottato le contromisure. Nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa e abbiamo sfiorato il gol in due circostanze, ma nel complesso il pareggio è tuttosommato giusto. Gruppo – Stiamo cercando di lavorare settimanalmente provando giocatori in altri ruoli. Berra è molto duttile, El Kaouakibi ha fatto bene da centrale difensivo. Non è semplice quando hai squalifiche infortuni. Cresceremo e continueremo a ...