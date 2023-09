Pagelle Monza-Lecce 1-1 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 17 settembre 2023) Le, ie ildi1-1, match della quarta giornata diA. La squadra di Palladino ha vinto due delle ultime tre partite casalinghe diA (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti nove gare interne nella competizione. Il pomeriggio all’U-Power Stadium inizia però malissimo per i padroni di casa. Un’ingenuità di Caldirola spedisce dal dischetto Krstovic che dopo 3? firma il gol dell’1-0. Al 24? però c’è il pareggio. Colpani penetra in area e batte Sorrentino con un gran mancino. Nella ripresa due espulsioni: quella discussa di Baschirotto per un durissimo contrasto (con tocco di palla) su Colombo e quella nel finale per doppio giallo di un disastroso Caldirola. Il risultato però non cambia ...