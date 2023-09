Pagelle Inter-Milan 5-1 | i voti del CorSport | “Thuram cancella Thiaw”

...per fare ancora meglio e soprattutto Pioli deve cominciare a lavorare di più su come gioca l'...Maignan: 5, subisce 5 gol ma non è colpevole. Calabria: 4.5. Kjaer: 5, prova ad andare in ...leggi anche Inzaghi: "Thuram meglio di Lukaku Il tempo dirà" FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti derby Ledi- Milan 5 - 1 L'scrive la storia dei derby battendo il ...- Milan 5 - 1, Thuram, Lautaro - Mkhitaryan devastanti. Thiaw, notte da incubo.L'di Simone Inzaghi voto 8 e... lode) domina il Milan di Stefano Pioli (voto 5) e si porta a casa il quinto derby del 2023 (su 5), ma soprattutto il primo di una stagione che proietta i ...

Inter-Milan, le pagelle: Mkhitaryan, un'enciclopedia da 8,5. Disastro Thiaw: 4,5 La Gazzetta dello Sport

Pagelle Inter-Milan: 5-1: Thuram è totale (9) Dumfries in grazia. Thiaw, horror show (4) Corriere della Sera

La mette sul fisico, e quando il fisico non basta più ne versa in campo altro dalla sua inesauribile damigiana. Interviene con i cambi quando la partita rischia di sfilarsi le briglie. È il primo ...Piovono 7 sul Corriere dello Sport dopo Inter-Milan, ma il migliore in campo prende 8,5! Nessun insufficiente tra i nerazzurri ...