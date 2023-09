Padre Georg Gänswein a Forte dei Marmi | Racconto il vero papa Ratzinger

(Di domenica 17 settembre 2023) L'arcivescovo ha presentato il suo libro "Nient'altro che la vertità" a Villa Bertelli. "Spesso l'immagine interpretata non era identica a quella vera della persona diBenedetto"

... Gualtiero Bassetti e Walter Kasper, il presidente della Conferenza episcopale tedescaBä... A far eco alle parole del Santo, Angela Kunze - Beiküfner, testimone non violenta della ...FORTE DEI MARMI - Villa Bertelli inaugura con un prestigioso incontro la stagione autunnale degli eventi. L'ArcivescovoGänswein, lo storico segretario di Papa Ratzinger domenica 17 settembre alle 18.00 nel Giardino d'Inverno della Villa a Forte dei Marmi presenterà il suo libro "Nient'altro che la Verità". L'...Michael Schumacher, parlaGanswein: 'Sono andato a trovarlo, ecco come sta veramente' - guarda e.m.

Padre Georg Gänswein a Forte dei Marmi: “Racconto il vero papa ... LA NAZIONE

Lo "scisma" di padre Bianchi nella Chiesa di Papa Francesco CronacaQui

L’arcivescovo ha presentato il suo libro “Nient’altro che la vertità” a Villa Bertelli. “Spesso l'immagine interpretata non era identica a quella vera della persona di Papa Benedetto” ...L’Arcivescovo presenta il suo libro frutto dell’esperienza con Papa Ratzinger . Sul tavolo del confronto temi caldi: dall’aborto alla pedofilia e il caso Orlandi .