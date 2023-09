Osimhen | di questo passo | a fine anno varrà un quarto rispetto ai sogni di De Laurentiis

(Di domenica 17 settembre 2023) Cesare – Caro Guido ma dove è finito il nostro Napoli? Squadra irriconoscibile, incapace di fare gioco con il primo tiro in porta a venti minuti dalla. E per non dire che poi tuttocontro un modesto Genoa. Distanze eccessive tra i reparti, lanci a vuoto in avanti eisolato. Anche fisicamenteagli avversari siamo poco brillanti. Garcia ha minato nelle fondamenta la squadra alla ricerca di un “suo” gioco che avrebbe dovuto porre dei correttivi ad eventuali e potenziali future debolezze della squadra scudettata di Spalletti. Guido – Caro Cesare pensavo che occorressero delle contromisure perché la squadra non diventasse prevedibile. Ma da qui ad asfaltare il congegno perfetto di Spalletti ne passa. Garcia ha rotto un giocattolo perfetto. Nelle partite precedenti ha messo in dubbio Kvara ...

Un gruppo regge, anche quando non è tecnicamente al top (e non èil caso del Napoli, sulla ... Mi ha atterrita la mancanza di sintonia con. Tutti segni che non giudico affatto positivi. ...... VictorLa amnesie del Napoli che giocava a memoria. Scrive Antonio Corbo sull'edizione ... Chi stravince vero deve ripartire da zero se cerca nuove ambizioni, maè un gruppo che dà l'......frazione di ieri sera il Napoli si passava la palla tanto per passarla e finiva per cercare... Chi stravince vero deve ripartire da zero se cerca nuove ambizioni, maè un gruppo che ...Chi stravince vero deve ripartire da zero se cerca nuove ambizioni, maè un gruppo che ... Nel primo tempoha toccato la miseria di undici palloni. Non torniamo su Lobotka, ormai è ...

Osimhen, di questo passo, a fine anno varrà un quarto rispetto ai ... IlNapolista

Napoli, ecco il casco con Osimhen e Kvaratskhelia: l'effetto è incredibile Corriere dello Sport

Osimhen sempre più lontano da Napoli: su di lui ci sono gli occhi di mezzo mondo, ma in particolar modo di una big europea Il sogno è quello di creare un tridente da urlo per dare l’assalto alla ...C'è stata una reazione ma la partita poteva essere approcciata in maniera diversa» le parole dell'attaccante azzurro dopo il match contro il Genoa «Avevo bisogno di questo gol ma soprattutto ... Avere ...L'allenatore del Genoa ed ex giocatore della Fiorentina, Alberto Gilardino ha parlato nel post partita di Genoa-Napoli. Difficile trovare un titolo per la partita di stasera