Operazioni alto impatto in 8 grandi città | i numeri del Viminale che zittiscono la sinistra

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 17 settembre 2023) Ledelle Forze dell’ordine nelle zone franche d’Italia da Caivano a Tor Bella Monaca sono state contestate e minimizzate dall’opposizione, forse perché hanno evidenziato un disinteresse per certe periferie d’Italia, con il Pd e il M5s al governo, che con il governo Meloni sono finite al centro dei controlli. Piantedosi, commentando l’operazione “” al Parco Verde di Caivano, leinterforze intendono «riaffermare con forza la presenza dello Stato in aree troppo a lungo segnata da illegalità e degrado. Sono interventi che non rimarranno isolati e che si inquadrano in una più ampia e articolata strategia di presidio e controllo del territorio, per garantire ai cittadini maggiore sicurezza e qualità della vita». A confutare i distinguo e le critiche dell’opposizione il ...