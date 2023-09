Openjobmetis Varese | cambia il nome del Palasport Lino Oldrini

(Di domenica 17 settembre 2023) Un nuovoper il. Qualche giorno fa, la società lombarda ha ufficializzato l’accordo con Itelyum che si legherà a filo diretto alla squadra cestistica biancorossa:giocherà le partite casalinghe della stagione di Lega Basket A nel fortino amico chiamato, adesso, Itelyum Arena. Per la soddisfazione di tutte le parti chiamate in causa. Il comunicato stampa di: “ilsi chiamerà Itelyum Arena” (Credit foto – società di basket)“Pallacanestroè felice di annunciare un nuovo ingresso nella grande famiglia biancorossa. Si tratta di Itelyum, azienda leader internazionale nella gestione e valorizzazione dei rifiuti ...

Galleria fotografica Trofeo Lombardia:- Vanoli Cremona 105 - 101 4 di 37 Vince, tutto sommato, con merito la squadra di Bialaszewski pur partendo di rincorsa con un primo periodo ......Hanlan (che è canadese) e Sean McDermott ovvero il tris d'assi calato sul tavolo dalla... sesta scelta assoluta del draft 2015 risponde senza mezzi termini sul perché abbia scelto...VERDETTI AMICHEVOLI - Nei giorni scorsi lo staff delha potuto visionare il Cortina nell'... il live (che comprende anche la Coppa Lombardia di basket trae Cremona) è già a ...

VARESE CHIUDE IL SUO PRECAMPIONATO CON UNA VITTORIA Pallacanestro Varese

Trofeo Lombardia, sabato 16 settembre sfida tra Vanoli Cremona e Openjobmetis Varese Prima Cremona

Chiude con una vittoria il suo precampionato la Openjobmetis Varese che supera per 105 a 101 la Vanoli Cremona in occasione del Trofeo Lombardia. Buona ...Chiude con una vittoria il suo precampionato la Openjobmetis Varese che supera per 105-101 la Vanoli Cremona in occasione del Trofeo Lombardia. Buona prestazione offensiva dei biancorossi, bravi ...