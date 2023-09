Olga Kharlan torna sulla mancata stretta di mano alla rivale russa | “Pensavo di aver finito la carriera”

(Di domenica 17 settembre 2023) “Ho ricevuto molto odio per quello che ho fatto. Ma le persone che parlano così non capiscono cosa significhi la guerra. Sfortunatamente, io lo so e lo stesso vale per ogni altro atleta ucraino. Facciamo sport ma siamo cittadini ucraini e combattiamo per il nostro Paese in modi diversi. Abbiamo una posizione chiara al riguardo: dobbiamo mostrare al mondo cosa sta succedendo, perché non tutti ci capiscono.che la miasarebbe finita così. L’ho accettato, credevo fosse finita. Ho dovuto pensare al peggio. Proprio lì, mi sono sentito nella peggiore condizione di tutta la mia vita”. Lo ha detto in un’intervista al Guardian la schermitrice ucraina, squalificata ai Mondiali di Milano (e poi riammessa per la gara a squadre) per nonstretto la...

After she was disqualified from the fencing world championships for not shaking Russian rival's hand, Olha Kharlan plight has become a touchstone for a war-torn nation ...