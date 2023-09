Old Man and the Gun | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di domenica 17 settembre 2023) IlOld Man and the Guncon Forrest che viene rilasciato dalla prigione e Jewel viene a prenderlo. Lo porta alla sua fattoria e gli allestisce una stanza, dicendogli che può restare quanto vuole. Per un certo periodo vivono una vita tranquilla, ma Forrest diventa irrequieto e un giorno dice a Jewel che sta uscendo per una commissione. Chiama John da un telefono pubblico e, quando John gli chiede se sta bene, Forrest dice che “sta per farlo” e riattacca prima di entrare in una banca dall’altra parte della strada. Appaiono i titoli di coda che affermano: “Quel giorno Forrest Tucker rapinò altre quattro banche. Quando fu finalmente catturato, gli agenti sulla scena notarono che mentre lo arrestavano… sorrideva“. Old Man and the Gun è unbiografico poliziesco americano del 2018 scritto e diretto da David Lowery, che ...