Oggi la passerella di Meloni e von der Leyen a Lampedusa

(Di domenica 17 settembre 2023) Il presidente del Consiglio Giorgiae il presidente della Commissione Europea, Ursula von der, stamattina visiteranno, alle prese in questi giorni con l’emergenza migranti. L’arrivo dell’aereo presidenziale è previsto all’aeroporto alle 9.45. In sei giorni asono sbarcati oltre undicimila migranti. Quasi duemila quelli ancora presenti nell’hotspote Von der, accompagnate dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal commissario europeo agli Affari interni Ylva Johansson, saranno accolti dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dal prefetto di Agrigento, Filippo Romano. La delegazione si recherà quindi all’hotspot dell’isola, e a seguire al Molo Favaloro. Poi il ritorno in aeroporto, dove intorno alle 11.20 ...